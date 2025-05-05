Роскошная яхта с гламурными женщинами в неглиже затонула из-за глупости пассажиров

Десятки гламурных женщин в бикини были в спешке спасены с тонущей яхты Lamborghini у побережья Майами-Бич. На рассчитанное всего на 5 пассажиров судно погрузились аж 30 дам. Естественно, всё это транслировалось в Интернете.

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В субботу днём ​​около 30 женщин заполнили роскошное судно, рассчитанное всего на пять пассажиров, чтобы весело провести день на солнце во время уик-энда. Они выставили напоказ свою роскошную поездку в Интернете, разместив видеоролики, на которых они открывают шампанское и танцуют на лодке.

Однако начался хаос, когда яхта стоимостью 4,5 миллиона долларов начала стремительно переворачиваться и тонуть, быстро превратив яркую прогулку в катастрофу.

Кадры с яхты, которыми поделилась пассажирка Лорен Николь, демонстрируют, как женщины раздают оранжевые спасательные жилеты, пока собираются вместе, нервно ожидая посадки на спасательные лодки. В воде были замечены части яхты Tecnomar for Lamborghini 63.

На место происшествия выехало несколько машин скорой помощи, женщин оперативно вытащили из лодки, которая быстро исчезала в океане.

Несмотря на катастрофическую ситуацию, эта сцена явно не помешала разгулявшимся дамам продолжить приятно проводить время с элементами сладкой жизни стоимостью в миллион долларов.

В сообщениях в социальных сетях видно, что они продолжили веселиться: они смялись и танцевали, уже наблюдая из безопасных спасательных шлюпок за тем, как тонет яхта.

Одна пассажирка даже успела утащить с гибнущего судна бутылку текилы стоимостью 330 долларов.

Когда она, улыбаясь, обнимала бутылку спиртного, она и её недалёкие подруги кричали: «Ребёнок в безопасности!» и «С женщинами и детьми всё в порядке!»

Тем временем потрясённые зрители доставали свои телефоны, чтобы запечатлеть драматичный момент, когда береговая охрана Майами окружила яхту с берега. По данным CiberCuba, власти заявили, что с лодки спаслись 32 человека. В результате инцидента серьёзных травм никто не получил.

Сейчас инцидент расследуют, чтобы выяснить, как получилось так, что количество пассажиров значительно превышало допустимую норму. Ограниченная серия Tecnomar для Lamborghini 63 серии, являющаяся совместным произведением итальянской автомобильной компании и The Italian Sea Group, рассчитана только на пять гостей и двух членов экипажа.

Несмотря на драму с Lamborghini, позже в тот же день Лорен поделилась видео с оживлённого мероприятия на Jungle Island в Майами, показав, что поездка в Майами отнюдь не была испорчена случившимся инцидентом, который мог потенциально обернуться страшной катастрофой.