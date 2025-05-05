Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина

В Подмосковье задержали напавшего с ружьем на полицейских мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, 4 мая в Волоколамске сотрудники полиции при проведении патрулирования по маршруту заметили и остановили для проверки документов 49-летнего местного жителя. Но на законные требования полицейских мужчина достал из пакета ружье и направил на них с целью произвести выстрел.

В результате его задержали и доставили в следственный отдел. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.