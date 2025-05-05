СМИ: американку задержали недалеко от резиденции Путина

Baza: Американку задержали недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево
Сотрудники ФСО задержали гражданку Соединенных Штатов Америки (США) в Ново-Огарево — именно там находится государственная резиденция российского лидера Владимира Путина. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали в Telegram-канаде Baza.
Ее арестовали еще несколько недель назад. При этом на вопрос о том, что именно ей было нужно в Ново-Огарево, женщина ответить так и не смогла — она очень плохо разговаривает на русском языке.
Американку зовут Алекса Рей, родилась в Техасе. Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам правоохранительных органов.
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Согласно страничке в социальной сети американки, она часто приезжает в Россию. На данный момент она проживает в стране по туристической визе.
Еще с сентября прошлого года женщина была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, но выехала оттуда 31 декабря из-за закрытия отеля на новогодние праздники, сообщили в посте.
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