СМИ: американку задержали недалеко от резиденции Путина

Сотрудники ФСО задержали гражданку Соединенных Штатов Америки (США) в Ново-Огарево — именно там находится государственная резиденция российского лидера Владимира Путина. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали в Telegram-канаде Baza.

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Ее арестовали еще несколько недель назад. При этом на вопрос о том, что именно ей было нужно в Ново-Огарево, женщина ответить так и не смогла — она очень плохо разговаривает на русском языке.

Американку зовут Алекса Рей, родилась в Техасе. Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам правоохранительных органов.

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Согласно страничке в социальной сети американки, она часто приезжает в Россию. На данный момент она проживает в стране по туристической визе.

Еще с сентября прошлого года женщина была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, но выехала оттуда 31 декабря из-за закрытия отеля на новогодние праздники, сообщили в посте.

Ранее правоохранители задержали четырех граждан Франции, которые попытались пробраться на территорию космодрома Байконур.