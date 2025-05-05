Американец сломал шею и остался парализованным после прыжка на батуте

В США подросток потерял способность ходить после неудачного прыжка на батуте, пишет LADBible.

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Дэвид Сэмпл из Вашингтона остался парализованным ниже груди после неудачного выполнения трюка на батуте. По словам родителей, 16-летний сын делал сальто, которое «выполнял уже миллион раз». Однако на этот раз он не смог завершить переворот и упал, сломав шею.

После падения Дэвид закричал о помощи, говоря, что не ощущает тела ниже груди и боится, что повредил шею. Прибывшие медики доставили его в медицинский центр Harborview в Сиэтле, где диагностировали перелом. Мальчику провели 12-часовую операцию, чтобы стабилизировать позвоночник, но врачи сообщили семье, что шансы на восстановление движения ног крайне малы.

Отец мальчика, 41-летний Рэй Сэмпл, рассказал, что спасателям пришлось разрезать сетку батута, чтобы аккуратно извлечь Дэвида, не смещая шею.

«Я был в шоке. Как можно пережить такое? Словами не передать», — поделился мужчина.

Дэвид — активный ребенок: он увлекается скалолазанием, баскетболом, походами и экстремальными приключениями. Мысль о том, что теперь его сын окажется в инвалидном кресле, для семьи невыносима, добавили родные студента.

«Он все время спрашивает: «Зачем я это сделал?» Но это была просто случайность», — говорит отец.

Сейчас Дэвид борется с депрессией, осознавая, что его жизнь изменилась навсегда. Семья старается поддерживать в нем оптимизм, говоря, что медицина не стоит на месте.

«Мы говорим ему: «Это только сейчас так, но все может измениться», — объясняет Рэй.

Кроме того, близкие Сэмпла столкнулись с огромными медицинскими расходами. Отец пострадавшего признается, что даже не представлял, насколько дорогим окажется постоянный уход за парализованным ребенком.