Из-за атак дронов на Подольск были повреждены автомобили и жилые дома

Атаки дронов на Подольск привели к повреждениям автомобилей и жилых домов. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Подольского городского округа.

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«К местам происшествий направлены экстренные службы. Будет проведена оценка ущерба и оказана необходимая помощь», — сообщили власти.

Дроны упали над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор в ночь на 5 мая.

До этого в Подольске произошел взрыв на нефтебазе. Ранения получили двое человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в Подольскую областную клиническую больницу.

Взорвался пустой бензовоз, находившийся внутри металлического ангара на Плещеевской улице. Это произошло во время сварочных работ. Ударная волна повредила здание. После взрыва на нефтебазу прибыли сотрудники МЧС. При этом возгорание на объекте удалось предотвратить.