Появилось видео из разрушенной взрывом квартиры в Москве

"Российская газета" публикует эксклюзивные кадры последствий взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы.

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Судя по видео, квартира практически полностью разрушена взрывом. Такие же повреждения, по данным "РГ", и в соседней квартире.

"Там жила семья: две женщины, двое ребят и мужчина - он совсем недавно ушел на спецоперацию", - рассказала нам одна из местных жительниц.

Драка во дворе во время эвакуации из взорвавшейся квартиры в Москве попала на видео

По последним данным, в результате пожара погибли три человека. Пока точно неизвестно, в какой именно квартире произошел взрыв. Согласно неофициальной версии, в одном из жилых помещений взорвался газ.