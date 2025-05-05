В Якутии задержали мужчину, повредившего убранство мечети

В полицию города Якутска поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина повредил декоративные элементы в мечети. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

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Сотрудники патрульно-постовой службы задержали на месте происшествия 29-летнего якутянина в нетрезвом состоянии.

Злоумышленник признался, что утром, возвращаясь из ночного клуба, поконфликтовал с водителем такси и выместил свою обиду в мечети. Свою вину молодой человек признал и полностью раскаялся.

Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения мотивов его действий. В отношении задержанного составили административный протокол. После проверки будет принято процессуальное решение.