Почти 16 тысяч человек остаются без света в Подмосковье

Электроэнергия отсутствует в домах почти 16 тыс. человек в Подмосковье, сообщили ТАСС в оперативных службах.

© телеграм-канал "Воробьев LIVE"

"На сегодняшний день без электроснабжения остаются почти 6 тыс. домов в Подмосковье, в которых проживают почти 16 тыс. человек. Восстановительные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, в результате непогоды зафиксировано падение более 1,5 тыс. деревьев в 14 районах Подмосковья, повреждения получили 199 автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате аномального снегопада и сильного ветра 2 мая в Московской области упало много деревьев, повредивших линии электропередачи. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек. Более 200 аварийных бригад коммунальных служб вместе с сотрудниками МЧС России задействовали в ликвидации последствий непогоды.

В новость внесена правка - (10:56 мск) - уточняется должность в последнем абзаце.