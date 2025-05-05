В РФ преступники стали меньше использовать банковские карты

Число фактов использования преступниками банковских карт значительно снизилось благодаря системной работе по блокировке денег на счетах дропов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"В настоящее время сформировалась судебная практика по взысканию на основании исков потерпевших неосновательного обогащения с непосредственных владельцев счетов, на которые были перечислены денежные средства. Благодаря системной работе по блокировке денежных средств на счетах дропов число фактов использования преступниками банковских карт значительно снизилось", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк напомнила, что передача личных аккаунтов и банковских карт в аренду для пользования третьими лицами может привести к уголовной ответственности. По ее словам, преступники приобретают или арендуют аккаунты в мессенджерах. Их целевой аудиторией становятся дети и подростки, для которых выплачиваемое вознаграждение порой кажется значительным. Иллюзия легкого заработка может привести к серьезным последствиям, подчеркнула представитель ведомства.

"Злоумышленники находят таких молодых людей в тематических каналах, чатах онлайн-игр, сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях. При этом они уверяют, что аренда аккаунта - это легальный способ заработка. Однако затем с использованием арендованного аккаунта мошенники обманывают людей, шантажируют, вербуют участников запрещенных организаций и даже организуют террористическую деятельность", - рассказала Волк.

В случае использования аккаунта для совершения преступлений полиция в первую очередь придет к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший аккаунт в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы.

Кроме того, Волк отметила, что аналогичным образом организаторы хищений денег привлекают граждан предложениями быстрого и безопасного заработка и выкупают у них сведения об оформленных банковских счетах для дальнейшего использования в противоправных целях.