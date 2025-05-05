Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Буяновой за фейки о ВС РФ

Московский городской суд утвердил решение приговорить на 5,5 года педиатра Надежду Буянову по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил журналистам ее адвокат Оскар Черджиев.

"Мосгорсуд рассмотрел нашу жалобу и принял решение оставить приговор Буяновой без изменения", - сказал адвокат.

Второй защитник врача Леонид Соловьев отметил, что адвокаты подадут кассационную жалобу на это решение.

12 ноября 2024 года Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. По версии обвинения, она на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Врача уволили с работы, после чего она подала иск о восстановлении. Тушинский суд восстановил ее на работе.