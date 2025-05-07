Обнаружен новый вирус, ворующий деньги с банковских карт через телефон

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Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу в связи с распространением нового вредоносного ПО — SuperCard X, атакующего устройства на Android. Вирус, способный практически мгновенно опустошать банковские счета, уже назван одной из самых опасных угроз 2023 года.

Итальянская компания Cleafy первой обнаружила эту угрозу. Согласно её отчёту, зловред использует многоуровневую схему: маскируясь под банковские уведомления в WhatsApp и Telegram, он подталкивает жертву к звонку в фальшивую службу поддержки. Под видом сотрудников финансовой организации мошенники убеждают установить «защитное приложение», которое на деле оказывается шпионским инструментом.

Программа запрашивает минимум разрешений — например, доступ к NFC (технология беспроводной передачи данных на близком расстоянии). Благодаря неброскому значку она остаётся незаметной в системе. Однако ключевая опасность кроется в функции клонирования карт: при соприкосновении банковской карты с заражённым устройством вирус мгновенно считывает её данные, передавая их на контролируемое злоумышленниками оборудование. Это позволяет преступникам проводить транзакции через терминалы или снимать наличные, имитируя оригинальную карту.

Специалисты по кибербезопасности подчёркивают: SuperCard X обходит большинство стандартных защитных механизмов, что делает его особенно опасным. Пользователям рекомендуют игнорировать подозрительные сообщения и никогда не устанавливать ПО под давлением «служб безопасности» банков.

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