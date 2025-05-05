Подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги отпустили под залог

Бразильская полиция освободила под залог мужчину, пытавшегося совершить теракт во время выступления американской певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро 3 мая. Об этом сообщил портал Metropoles со ссылкой на местную полицию.

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"Полицейские установили размер залога, он свободен и предстанет перед слушанием по вопросу содержания под стражей", - заявили в правоохранительных органах.

При этом подозреваемый должен через пять дней предстать перед судом, где ему определят меру пресечения.

Ранее полиция также задержала второго подозреваемого в попытке взрыва на концерте. По данным CNN Brasil, злоумышленника в прошлом месяце депортировали из США.

Концерт Леди Гаги проходил 3 мая и был бесплатным для зрителей. На пляже Копакабана собрались более 2 млн человек.