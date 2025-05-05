Полиция задержала причастных к хищению около 1 тыс. аккаунтов "Госуслуг"

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в причастности к совершению порядка 1 тыс. преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям портала "Госуслуги" с ущербом свыше 400 млн рублей, а также организации кол-центров на Украине для хищения денег у россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в том, что организовали в Telegram инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения кол-центров на Украине в целях совершения мошеннических действий в отношении граждан России.

"По имеющимся данным, в период с сентября 2024 года по март 2025 года посредством функционирования одного из телеграм-каналов осуществлена передача более 11 тысяч аккаунтов. Участники группы могут быть причастны к совершению на территории Российской Федерации порядка тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям портала "Госуслуги". Общая сумма причиненного ущерба превышает 400 млн рублей", - написала Волк в Telegram-канале.

Предполагаемый организатор и участник преступной группы были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях. Ведется расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемые арестованы.