Российские школьницы отравились водкой и веществами на концерте

В Санкт-Петербурге несколько школьниц отравились водкой и веществами на одном из концертов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как отмечается, инцидент произошел на концерте рэперов Kai Angel и 9mice. Пострадавшими числятся три человека. Подчеркивается, что из клуба «А2» в больницу были доставлены три человека, среди них — две девушки и один юноша.

По информации, опубликованной в Telegram-канале, одна из девушек находится в тяжелом состоянии. Согласно предварительным данным, молодой человек угостил ее алкогольным напитком в очереди в клубе. У другой девочки диагностировано отравление психотропными веществами — с собой у нее была ампула, предположительно, с мефедроном. Еще одна учащаяся получила отравление. Также в больницу был доставлен мужчина после того, как выпил спиртное, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что подростки отравились неизвестным веществом в Краснодаре. Сообщения о ЧП поступили по двум адресам. Известно, что школьницам стало плохо на Агрохимической улице и улице Есенина в микрорайоне Музыкальный. Пациенткам от 14 до 16 лет.