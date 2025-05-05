ФСБ опубликовала кадры задержания банды, помогавшей работе мошенников

В пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) опубликовали кадры задержания членов банды, которые поспособствовали работе мошеннических колл-центров. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в РИА Новости.

На видео видно, как сотрудники спецслужб проводят обыск подозреваемых, передают в информагентстве.

Сообщение о том, что преступников арестовали, появилось ранее в этот же день. Следственный комитет (СК) и ФСБ задержали 10 членов преступной группы, обеспечивавших работу SIM-боксов для обзвона россиян мошенниками. Организатор этого преступного сообщества объявлен в международный розыск. По имеющейся информации, он находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов.