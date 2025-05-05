Организатора хищения двух миллиардов рублей из СФР задержали в Турции

В Турции полиция задержала фигуранта дела о хищении двух миллиардов рублей из Социального фонда РФ Ислама Сейнароева. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщает RTVI со ссылкой на источники.

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— В Турции Ислам Сейнароев чувствовал себя в полной безопасности и, по оперативным данным, в компании с одним из бывших заместителем министра МВД Ингушетии занялся оптовыми поставкам клубники и бананов, сдавая попутно в аренду и принадлежащие ему виллы, — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что Сейнароева готовят к экстрадиции. При этом сопротивления при задержании подозреваемый не оказал.

До этого суд арестовал бывшего вице-губернатора Томской области Александра Лебедева. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.