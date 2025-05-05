Двое полицейских пропали без вести в Приморье

В Приморском крае без вести пропали двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.

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По его данным, подполковник и капитан перестали выходить на связь еще пять дней назад.

Из-за этого в регионе организовали поисковые мероприятия. Специалисты разыскивают 38-летнего заместителя начальника по ЗАТО Фокино подполковника Василия Чугункова и 32-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Максима Позднякова.

Их не могут найти с 30 апреля. В этот день они уехали на рыбалку в село Сергеевка Партизанского района. Деревня находится в 180 километрах от Владивостока.

Вернуться они должны были еще 3 мая, однако с момента отъезда на связь никто из них не выходил, сообщили в публикации.

Недавно российский бизнесмен Сергей Елисеев пропал без вести на Бали после того, как в одиночку вышел в океан на лодке. По словам его близких, судно заглохло, и ему пришлось спасаться вплавь до берега.