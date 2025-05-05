ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт на ж/д

Очередного диверсанта задержали силовики: жителя ХМАО-Югры подозревают в попытке устроить диверсию на железной дороге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Тюменской области, гражданин России планировал по заданию запрещенного украинского военизированного объединения установить на железнодорожное полотно самодельную бомбу.

По версии следствия, фигурант переписывался с куратором через мессенджер.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ (приготовление к теракту), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.