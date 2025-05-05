Московская квартира, в которой произошли взрыв и пожар, сдавалась в аренду, пишет SHOT. По информации Telegram-канала, она принадлежит 40-летней москвичке, а снимала жильё 39-летняя женщина.

«В момент взрыва арендаторша отсутствовала, дома был лишь её 34-летний сожитель, который серьёзно пострадал», — сказано в посте.

Очевидец взрыва газа в квартире в Москве рассказал о неполной эвакуации жильцов дома

Пожар после взрыва в многоквартирном жилом доме на улице Генерала Тюленева полностью ликвидирован. С эвакуированными жильцами многоэтажки на улице Генерала Тюленева работают психологи и врачи.

По данным МЧС, в результате пожара погибли два человека.