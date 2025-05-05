Девять человек пострадали в ходе стрельбы в ресторане в США

Американский телеканал ABC15 сообщил, что в ресторане, расположенном в городе Глендейл (Аризона, Соединенные Штаты Америки), произошла стрельба.

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Уточняется, что по предварительным данным, в ходе инцидента пострадали девять человек.

«Стрельба произошла накануне вечером. Огонь открыли сразу несколько человек. В настоящий момент полицейские выясняют, что стало причиной стрельбы», - отметил телеканал.

Преступникам удалось скрыться, сейчас их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.