Девять человек пострадали в ходе стрельбы в ресторане в США
Американский телеканал ABC15 сообщил, что в ресторане, расположенном в городе Глендейл (Аризона, Соединенные Штаты Америки), произошла стрельба.
Уточняется, что по предварительным данным, в ходе инцидента пострадали девять человек.
«Стрельба произошла накануне вечером. Огонь открыли сразу несколько человек. В настоящий момент полицейские выясняют, что стало причиной стрельбы», - отметил телеканал.
Преступникам удалось скрыться, сейчас их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.