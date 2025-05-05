Суд приступил к рассмотрению иска на 180 млн рублей к заводу "Красмаш"

Арбитражный суд Красноярского края приступил к рассмотрению иска Самарского металлургического завода (СМЗ) о взыскании с "Красмаша" более 181 млн рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило 27 марта. 31 марта дело было принято к производству и на 5 мая было назначено предварительное судебное заседание. Согласно данным картотеки, сегодня в судебном заседании был объявлен перерыв.

"Дата и время судебного заседания 6 мая 2025 г. 11:40 (7:40 мск)", - говорится в материалах дела. 5 мая суд одобрил использование системы веб-конференции.

Ранее пресс-служба суда сообщила, что в сумму иска вошло 171 млн рублей основной задолженности, а также штрафные санкции и проценты, начисленные на сумму долга. Как следует из искового заявления, в октябре 2023 года между предприятиями был заключен договор поставки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Продукция была поставлена в период с октября 2024 года по январь 2025 года. Ответчик, согласно позиции истца, гарантийными письмами просил о поставке без предоплаты, товар получил, однако в полном объеме за него не рассчитался.

"Красмаш" основан в 1932 году. Является одним из основных производителей ракетно-космической техники в России. Входит в структуру госкорпорации "Роскосмос". СМЗ - один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. Предприятие производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечной продукции из всех видов алюминиевых сплавов.