Очевидец взрыва газа в квартире в Москве рассказал о неполной эвакуации жильцов дома

Житель дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне произошел взрыв газа, сообщил, что эвакуация проводилась не во всех подъездах. По словам очевидца, в 16-м подъезде жильцов не выводили из квартир, а ограничились отключением электричества и газа.

По словам очевидца, меры по эвакуации коснулись только части жильцов пострадавшего дома.

«Нет, здесь (речь идет про 16 подъезд — прим. URA.RU) никто не выходил. Скорее всего, там, где 12 подъезд, наверное, эвакуация была. А тут просто выключили свет и газ. Потом, естественно, включили», — сообщил корреспонденту URA.RU мужчина.

Взрыв, предположительно, газового баллона с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. По предварительным данным, пострадали около десяти человек.

СМИ сообщают о полном разрушении нескольких квартир и о том, что часть людей оказались заблокированы в подъезде и нуждались в помощи спасателей. Устанавливаются обстоятельства инцидента и степень повреждений здания.