МЧС: при пожаре на фабрике в Нерюнгри пострадали четыре человека

В якутском городе Нерюнгри произошел взрыв на углеобогатительной фабрике. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале. По данным ведомства, на складе горит каменный уголь.

При возгорании пострадали четыре находившихся там человека. К тушению огня привлекли 18 пожарных и две единицы техники. Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что около 8:00 (2:00 мск) на складе с готовой продукцией взорвался метан. Сотрудники получили сильные ожоги.

Прошлым летом в Москве на крыше автобуса, который работает на метане, взорвался баллон. Инцидент произошел около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а. Баллон взорвался на автобусе "ЛиАЗ 6213.71". В результате взрыва пострадали два человека - водитель и пассажир. Проезд по Ижорскому проезду после произошедшего перекрыли.