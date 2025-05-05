Пропавшую более 60 лет назад женщину нашли в США

В Соединенных Штатах нашли женщину, которая более 60 лет числилась пропавшей без вести. 20-летняя жительница штата Висконсин Одри Бакеберг исчезла в июле 1962 года, в тот момент у нее было двое детей.

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Бакеберг, которой сейчас уже 82 года, нашли за пределами штата. Полиция выяснила, что девушку никто не похищал в 1962 году, она ушла из дома по собственной воле. Женщина рассказала, что причиной такого поступка стало постоянное бытовое насилие со стороны ее мужа.

Уточняется, что полицейским удалось найти женщину с помощью Интернета, передает Guardian.

Ранее другую жительницу США, которую 22 года считали погибшей от рук отчима, нашли живой. При этом следователи и детективы были уверены, что девочку убил ее отчим, он даже практически сознался в этом в ходе проведения допроса.

Стало известно, что ученики школы в городе Великие Луки, которых «похитил режиссер из Москвы» 18 лет назад, скорее всего, убиты. Мать Паши полностью смирилась с тем, что ее сына, возможно, уже нет в живых, однако родительница Вари до сих пор верит, что найдет свою дочь.