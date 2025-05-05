Арестована заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов

Ольга Долголёва отправлена под стражу по решению Лефортовского суда Москвы.

Ей инкриминируется участие в преступной схеме по хищению средств от эксплуатации аквапарка в Новосибирске, который находился под конкурсным управлением АСВ.

Главным фигурантом дела проходит бывший замглавы агентства Александр Попелюх, пишет «Коммерсантъ». По его данным, Долголёва была задержана 28 апреля. По информации источников, этому предшествовали допросы сотрудников юридического департамента агентства. Утверждается, что суд в закрытом режиме продлил срок ареста и основному фигуранту расследования Попелюху.