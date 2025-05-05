В Забайкалье в лесу нашли тела трех пожарных, погибших в огне

В Забайкальском крае в лесу нашли тела трех пропавших пожарных. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

"Мужчины скончались в огне", - говорится в сообщении.

По информации авторов канала, тела нашли в лесу в 20 километрах от села Кыкер. По данному факту возбуждено уголовное дело. 30 апреля Babr Mash сообщил, что днем 23 апреля мужчины отправились в Кыкер, чтобы купить продукты. На обратном пути их подвезли до реки. Затем пожарным предстоял путь через лес. Они так и не добрались до своей бригады, на связь больше не выходили.

В поисках принимали участие полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане.