Cуд приговорил повара к 17 годам колонии за убийство командира на СВО

Апелляционный военный суд подтвердил приговор Максиму Парилову, осужденному за убийство прапорщика в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на судебные материалы. 19 марта 2024 года Парилов, мобилизованный в 2023 году и служивший старшим поваром, находился в землянке с сослуживцем.

После распития алкоголя и употребления конопли он взял автомат Калашникова, принадлежавший товарищу, и начал стрелять. На шум прибежал командир взвода обеспечения, который ранее пытался пресечь нарушения дисциплины. Парилов выпустил 11 пуль, три из которых попали прапорщику в голову. Остальные выстрелы были сделаны в уже бездыханное тело.

Южный окружной военный суд (ЮОВС) приговорил Парилова к 17 годам колонии строгого режима по статье 105 УК РФ (убийство в связи с исполнением служебных обязанностей). Защита обжаловала решение, указывая на отсутствие отпечатков пальцев на оружии и следов пороха на руках подсудимого. Адвокат утверждал, что признание было получено под давлением, а основным доказательством стали показания собутыльника. Суд второй инстанции отверг доводы защиты, подтвердив, что показания свидетелей, экспертизы и добровольное признание Парилова формируют единую картину.

Проверка Следственного комитета не выявила нарушений со стороны следователей. Смягчающими обстоятельствами учтены положительная характеристика Парилова, наличие троих детей и статус ветерана СВО. Несмотря на 17-летний срок, Парилов может вернуться в зону СВО после освобождения. Для снятия судимости ему потребуется служба на передовой в качестве штурмовика.