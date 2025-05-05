Швейцарского юриста оштрафовали за плевок в табличку посольства РФ

Швейцарские власти оштрафовали юриста на 6,9 тысячи швейцарских франков (около 8,3 тысячи долларов) за плевок в табличку консульского отдела посольства России в Берне.

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Инцидент произошел в феврале 2024 года. Юрист, работающий в компании, связанной с правительством Швейцарии, во время вечерней пробежки плюнул в табличку, выражая таким образом свой протест против позиции Швейцарии по конфликту на Украине. Мужчина был задержан охраной российского консульства.

Федеральная прокуратура признала его виновным в «нападении на иностранный государственный символ» и назначила штраф в размере 6,9 тысячи франков, а также обязала оплатить судебные издержки в размере 500 франков.

По данным издания Blick, расследование подобных политических преступлений требует санкции высшего руководства страны. По информации издания, за последние годы в Швейцарии было зарегистрировано от пяти до 11 подобных инцидентов, в отношении которых проводились расследования. Министр юстиции Швейцарии был уведомлен о данном случае.

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