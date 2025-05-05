Суд арестовал первого замглавы Агентства по страхованию вкладов

Суд арестовал первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольгу Долголеву.

Об этом пишет РЕН ТВ.

Женщина подозревается в мошенничестве и причастности к делу замглавы агентства Александра Попелюха.

Гражданка была задержана 28 апреля.

Ранее в информационном центре правительства Тюменской области заявили, что обвиняемый в коррупции заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин был уволен.