РЕН ТВ: суд арестовал первого замглавы Агентства по страхованию вкладов
Суд арестовал первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольгу Долголеву.
Об этом пишет РЕН ТВ.
Женщина подозревается в мошенничестве и причастности к делу замглавы агентства Александра Попелюха.
Гражданка была задержана 28 апреля.
Ранее в информационном центре правительства Тюменской области заявили, что обвиняемый в коррупции заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин был уволен.