РЕН ТВ: суд арестовал первого замглавы Агентства по страхованию вкладов

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Суд арестовал первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольгу Долголеву.

Суд арестовал первого замглавы Агентства по страхованию вкладов
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Об этом пишет РЕН ТВ.

Женщина подозревается в мошенничестве и причастности к делу замглавы агентства Александра Попелюха.

Гражданка была задержана 28 апреля.

Ранее в информационном центре правительства Тюменской области заявили, что обвиняемый в коррупции заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин был уволен.

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