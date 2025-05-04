Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме

Среди пострадавших при взрыве в доме на юго-западе Москвы - трое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

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Всех пострадавших разместили в четырех профильных стационарах. В тяжелом состоянии находится один взрослый пострадавший, у остальных состояние средней тяжести.

Ранее сообщалось, что при взрыве в доме на улице Генерала Тюленева погибли два человека. Тела нашли на балконе девятого этажа. По версии жильцов, в доме мог взорваться газ. Официальные версии пока не озвучивались.