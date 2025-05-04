Число жертв взрыва в московской многоэтажке выросло

Стало известно, что в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Москве погиб еще один человек.

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Таким образом, общее число жертв выросло до трех, пишет Telegram-канал Baza.

«Все они [жертвы] были обнаружены в соседней со взорвавшейся квартирой», — говорится в сообщении.

Baza уточняет, что в квартире, в которой прогремел взрыв, могли находиться еще три человека. Об их судьбе пока ничего не известно.

Два человека погибли при взрыве в жилом доме на юго-западе Москвы

Взрыв в московской многоэтажке произошел вечером 4 мая. Известно о 18 пострадавших, 3 из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.