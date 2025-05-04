Два человека погибли при взрыве в жилом доме на юго-западе Москвы

В результате взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека. Об этом в воскресенье, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах.

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Уточняется, что погибших обнаружили на балконе девятого этажа.

О самом инциденте стало известно вечером того же дня.

Изначально сообщалось, что как минимум три человека получили травмы, позже число пострадавших увеличилось до 15. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносятся крики о помощи, на месте запросили 10 автомобилей скорой помощи. О причинах произошедшего не уточняется.

Названа причина взрыва в многоэтажке на юге Москвы

Позже источник «Вечерней Москвы» подтвердил, что в результате произошедшего началось внутреннее обрушение конструкций. По данным 112, существует вероятность полного обрушения подъезда.