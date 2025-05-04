Названа причина взрыва в многоэтажке на юге Москвы

Взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева на юге столицы предварительно произошел из-за взрыва газа. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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По его данным, в здании горят две квартиры, а между этажами обрушились перекрытия. В результате произошедшего пострадали около 10 жильцов, среди них есть дети.

Как уточняли другие Telegram-каналы, после взрыва в доме начался сильный пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас в подъезде дома находятся многие жильцы, которые просят о помощи. Некоторые люди оказались заблокированы после взрыва.

В Москве произошел взрыв в жилом доме

Вечером 12 апреля мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. В доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах. На первом этаже дома из шести квартир были повреждены пять. В них были разрушены межкомнатные перегородки. Из здания эвакуировали 35 человек, в том числе девять детей. На базе средней школы №6 для них развернули пункт временного пребывания. В результате ЧС пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу.