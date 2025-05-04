В Москве произошел взрыв в жилом доме

В Москве произошел взрыв в жилом многоэтажном доме. По предварительным данным, есть пострадавшие, пишет Telegram-канал Shot.

«По информации SHOT, громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одна из квартир получила сильные повреждения. На месте происшествия сразу после взрыва возник пожар. Точное число пострадавших не называется. Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

Ранее сообщалось о взрыве на нефтебазе в Подмосковье. Тогда пострадали два человека.