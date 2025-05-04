Стало известно об утечке на АЭС в Финляндии

Компания-оператор Fortum заявила, что во втором энергоблоке финской АЭС "Ловииса" была зафиксирована утечка водорода.

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Потребление водорода генератором начало расти с 3 мая, что позволило сделать вывод о его утечке, сказали в компании.

Специалисты приступили к ремонтным работам в одном из четырех теплообменников. Они предположительно займут около двух дней. Второй блок до завершения работ будет работать в половинную мощность.

На финской АЭС "Олкилуото-3" произошла утечка теплоносителя

Два энергоблока атомной электростанции производят десятую часть всей электроэнергии, потребляемой в стране.