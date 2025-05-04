Танцовщицу изнасиловали на свадьбе, куда она приехала для выступления

В индийском штате Бихар танцовщица подверглась групповому изнасилованию на глазах у своего мужа во время свадьбы. Преступление, по данным полиции, совершили трое мужчин недалеко от города Патна, пишет NDTV.

© Московский Комсомолец

Пара приехала в населенный пункт Шанкарпур-Дияр для выступления на свадьбе. После завершения программы ночью 30 апреля они попросили показать им обратную дорогу у некого мужчины.

Мужчина обманом завел их в безлюдное место и вызвал двух сообщников. Трое мужчин, угрожая оружием, отвели пару на кукурузное поле, где изнасиловали женщину, удерживая ее мужа в заложниках.

Пострадавшая заявила о случившемся в полицию. В ходе расследования были задержаны двое подозреваемых. Поиск третьего преступника продолжается. Женщина прошла медицинское обследование, ее состояние стабильное.