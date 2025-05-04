На Шри-Ланке ограбили россиянку с двумя детьми

В отеле на Шри-Ланке неизвестные злоумышленники ограбили россиянку с двумя детьми. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая, в отеле Citrus в Теранагаме.

Россиянка уточнила, что специально не закрыла балкон, чтобы спать под шум океана. Она предположила, что воры могли проникнуть в комнату через балконы соседних номеров, которые не были заселены

По ее словам, у нее из сумки вытащили 200 долларов (16,2 тыс. рублей), которые были отложены на сувениры и подарки близким.

Администрация отеля отказалась помогать женщине, а также не пожелала закрыть отельный счет на 22 тысячи ланкийских рупий (около 6 тыс. рублей). Менеджер подчеркнул, что у туристки будут проблемы, если она не рассчитается.