Тела пожилых супругов нашли в частном доме в российском городе

В Магадане следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после того, как в частном доме было обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Ее супруг был также найден мертвым на чердаке дома, сообщает СУСК России.

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"В полицию обратилась родственница пенсионеров, проживающих в частном доме на улице Сибирской областного центра, сообщив, что несколько дней не может с ними связаться", - говорится в сообщении.

После обращения правоохранители отправились к домой к мужчине и женщине и нашли их мертвыми. Смерть мужчины могла наступить из-за суицида.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилой пары, провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для дела, и назначили судебные экспертизы.

Ранее пропавшего петербуржца спустя два месяца нашли мертвым в Северной Осетии.