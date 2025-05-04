Встреча одноклассников в Петербурге обернулась смертью и поножовщиной

В результате конфликта между одноклассниками в квартире на улице Савушкина в Петербурге один мужчина погиб, трое получили ножевые ранения различной степени тяжести.

Встреча одноклассников в Петербурге завершилась трагедией: один мужчина погиб, еще трое получили ножевые ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 3 мая в доме на улице Савушкина, где компания собралась в одной из квартир.

По данным пресс-службы ГСУ СК, тело погибшего было найдено у дома с признаками падения с большой высоты. Следствие установило, что во время встречи один из участников нанес ножевые ранения трем молодым людям. Их доставили в больницы, где им оказывают помощь.

Полиция Приморского района получила сообщение о случившемся и выяснила, что пострадавшие удерживали предполагаемого нападавшего на балконе квартиры. Все раненые – мужчины в возрасте 33 лет. Следственный комитет проводит доследственную проверку по данному факту.

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