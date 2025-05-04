Террористы, напавшие на «Крокус», рассматривали Красную площадь

Террористы, напавшие на "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года, рассматривали также в качестве целей Красную площадь, московскую синагогу на Чистых прудах и торговый центр "Мега Белая дача". Об этом сообщает Телеграм-канал Baza со ссылкой на адвоката одного из фигурантов этого дела Далерджона Мирзоева.

Старший брат Мирзоева погиб в Сирии, воюя за террористов. Когда Мирзоев приехал в Россию и устроился таксистом в Новосибирске, то попал под влияние радикалов, вступил в некий Телеграм-канал. Там он получил от имама предложение устроить теракт в Москве по религиозным причинам и за большое вознаграждение.

За три дня до нападением Мирзоев и другие террористы встретились в Москве. Однако тогда еще окончательно не был утвержден план нападения на "Крокус Сити Холл". По словам адвоката, террористы также рассматривали в качестве целей Красную площадь, синагогу на Чистых прудах и ТЦ "Мега Бела Дача". В итоге они все-таки остановились на концертной площадке.

Также адвокат рассказал, что по плану террористы должны были оставаться в "Крокус Сити Холле" даже после поджога, но все же решили бежать в сторону украинской границы, где они и были задержаны.