В Башкирии врачи борются за жизнь мужчины, на которого напал медведь

Врачи Белорецкой больницы в Республике Башкортостан борются за жизнь 70-летнего мужчины, пострадавшего от нападения медведя, сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье в деревне Шарипово Абзелиловского района. Ранее "РГ" писала, что медведь напал на местного жителя в горно-лесной местности недалеко от границы с Белорецким районом. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыл государственный инспектор минэкологии республики Ильнур Султанов.

Пострадавшего доставили в Белорецкую ЦРКБ в крайне тяжелом состоянии. У него множественные переломы и рваные раны.