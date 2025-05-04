В Кемеровской области две лошади забежали во двор многоэтажки и едва не затоптали ребенка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новокузнецк 112».

Инцидент произошел во дворах жилых домов и попал на видео. Две лошади промчались вдоль подъездов многоэтажки и снесли девочку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь у нее диагностировано сотрясение мозга и гематомы.

По данным местных СМИ, сотрудники полиции установили личность владелицы животных. 39-летняя женщина объяснила, что ее конь убежал с выпаса вместе с соседской лошадью, за животными присматривали несовершеннолетие дочери новокузнечанки. Одного из жеребцов нашли, поиски второго продолжаются. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о привлечении владельцев лошадей к ответственности.

До этого сообщалось, что в Калининградской области девушка сломала позвоночник во время конной прогулки. При подходе к заливу ее лошадь, которая уже успела продемонстрировать своенравность, испугалась роя насекомых. Кобыла встала на дыбы и скинула наездницу, та упала на землю и сильно ударила спину. Калининградка уверена, что лошадь, предоставленная ей для прогулки, не подходила для новичков, а сама поездка проходила с нарушениями техники безопасности. Она обратилась в конный клуб, но не смогла добиться компенсации ущерба.