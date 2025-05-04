В Астрахани неизвестный преследовал ребенка

В Астрахани девочка гуляла с собакой и подверглась нападению неизвестного. Злоумышленник гнался за ребенком, но его спугнула родственница школьницы. Об этом сообщается в группе «Астрахань Online» во «ВКонтакте».

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О произошедшем в социальных сетях рассказала мать восьмилетней девочки. По словам женщины, ее дочь гуляла с собакой в частном секторе, когда заметила, что ее преследует незнакомец. Девочка испугалась и побежала домой, злоумышленник погнался за ребенком. Мужчину спугнула бабушка школьницы, которая вышла ей навстречу.

Семья несовершеннолетней обратилась в правоохранительные органы. По данным портала «Южная волна», полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, который объяснил, что был сильно пьян и якобы пытался узнать у ребенка, где живет его знакомая. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Казани неизвестный мужчина предлагал детям деньги за прогулку с ним. Мать оставила двух 11-летних девочек и четырехлетнего сына у подъезда, чтобы взять из дома куртки. Пока женщина отсутствовала, к детям подошел незнакомец и завел с ними разговор. Когда несовершеннолетние попытались убежать, мужчина погнался за ними и предложил им прогуляться за деньги. По словам соседей, злоумышленник также преследовал других несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.