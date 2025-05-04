Раскрыто состояние пострадавших при наезде авто в международном аэропорту Филиппин

Два человека погибли, в том числе пятилетняя девочка, еще трое пострадали при наезде автомобиля на территории международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино (Филиппины). Данные о состоянии пострадавших и числе жертв раскрыл телеканал ABS-CBN News.

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Национальная полиция страны сообщила, что водитель машины Ford Everest высадил пассажира, после этого перед ним внезапно проехало другое авто и он, не справившись с управлением и перепутав педали газа и тормоза, протаранил ограждение и врезался в стену у входа в первый терминал воздушной гавани.