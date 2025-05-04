Число жертв землетрясения в Таиланде увеличилось до 86

Число жертв землетрясения в столице Таиланда Бангкоке увеличилось до 86, спасатели продолжают поиски еще восьми человек. Об этом сообщила администрация таиландской столицы, передает ТАСС.

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28 марта на территории Мьянмы произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. Их афтершоки ощутили жители ряда соседних государств, в том числе КНР и Таиланда. Сильные подземные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях.

В результате природного явления обрушилось 30-этажное строящееся в Бангкоке здание Управления генерального аудитора. В данный момент спасательные службы продолжают поисковую операцию, расчищая обломки здания.

«В ходе поисково-спасательной операции было обнаружено 86 тел погибших, которые были идентифицированы. Сейчас ведется поиск восьми пропавших без вести», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что число жертв землетрясений в Мьянме выросло до 3145 человек.