Силовики ворвались на вечеринку в петербургский клуб

Силовики провели рейд в петербургском клубе Kontrkult, где проходила рейв-вечеринка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Посетителей обыскивали на предмет наличия запрещенных веществ, а также проверяли документы.

Точные причины рейда не раскрываются. По словам очевидцев, некоторых посетителей сажали в автозаки.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге доставили в полицию около 20 человек в ходе профилактического рейда в арт-пространстве «Явление», где якобы прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).