В Госдуме рассказали россиянам о новых схемах мошенников

Злоумышленники начали звонить гражданам от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда (ПФР) с ложным сообщением о перерасчете пенсии. Об этом предупредил россиян член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, пишет РИА Новости.

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«Телефонные мошенники все чаще используют схемы, в которых они маскируются под официальные организации. Одна из новых уловок — звонки якобы от имени фонда "Россия" или Пенсионного фонда с сообщением о "перерасчете пенсии"», — подчеркнул депутат.

Немкин уточнил, что жертве говорят, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения необходимо назвать личные данные или перевести «страховой взнос» на счет мошенников. Это зачастую звучит убедительно, особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии.

Опасность подобных мошеннических схем со звонками заключается в том, что они могут привести к утечке персональных данных, потере денег и так далее. Парламентарий также отметил, что главная защита в таких ситуациях — это бдительность. Эксперт предупредил, что ни одна государственная структура не станет звонить гражданам с просьбой подтвердить личные данные или перевести деньги.

Ранее одно из исследований показало, что 73 процента россиян сталкивались с телефонным мошенничеством. Аналитики считают, что это тревожный сигнал, который указывает на масштаб проблемы. Помимо этого, еще 20 процентов респондентов отметили, что случаи мошенничества происходили с их близкими или друзьями. И всего 6 процентов указали, что не имели подобного опыта.

По словам экспертов, чтобы снизить риски взлома смартфона, необходимо регулярно обновлять приложения на устройстве. Специалисты поделились несколькими важными советами с россиянами.