Суд Египта строго наказал туристов из Израиля

Египетский суд вынес приговор двум израильским туристам, обвиняемым в нападении на персонал отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове. Согласно решению суда, мужчины приговорены к пяти годам тюремного заключения, сообщила газета Youm7.

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Инцидент произошел в августе 2024 года в одном из отелей Табы, расположенной недалеко от границы с Израилем. По имеющейся информации, двое туристов израильского происхождения отказались оплачивать заказанные алкогольные напитки и напали на трех сотрудников отеля, нанеся им серьезные травмы.

После задержания обвиняемым были предъявлены обвинения в применении насилия, угрозах и причинении ущерба имуществу гостиницы. Уголовный суд Южного Синая признал их виновными по всем пунктам обвинения.

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