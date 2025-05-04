В Испании родители держали троих детей в заточении 4 года

В испанском городе Овьедо полиция раскрыла вопиющий случай жестокого обращения с детьми. 53-летний немецкий профессор философии и его 48-летняя супруга, гражданка Германии американского происхождения, в течение четырех лет содержали своих троих детей в полной изоляции. Десятилетний мальчик и восьмилетние близнецы были лишены контакта с внешним миром, не покидая семейного дома на протяжении 1200 дней, сообщает издание LNE.

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Правоохранительные органы, получив сигнал от соседки, обнаружили ужасающие условия содержания детей. Окна дома были наглухо закрыты ставнями, все необходимое доставлялось через курьерские службы. Дети постоянно носили по три медицинских маски одновременно и, несмотря на возраст, продолжали пользоваться подгузниками. В жилище царила антисанитария.

Медицинское обследование выявило серьезные последствия такого содержания. У старшего ребенка развился хронический запор из-за установленного родителями строгого графика посещения туалета. Также обнаружилось, что детям систематически давали препараты на основе медицинского каннабиса.

Единственным доступным развлечением было рисование - на кроватях нашли мрачные изображения черепов и монстров. При этом медицинские карты детей, не обновлявшиеся с 2019 года, не содержали данных о серьезных заболеваниях, которые могли бы оправдать подобные ограничительные меры.

Супружеская пара была немедленно задержана. Им грозит лишение родительских прав и уголовная ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что домовладелец приговорен к 53 годам лишения свободы за убийство шестилетнего мусульманского мальчика .