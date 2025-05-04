Четырнадцать детей арестованы по подозрению в убийстве после пожара

Почти полтора десятка детей были арестованы английскими властями по подозрению в непредумышленном убийстве после пожара на производстве в Гейтсхеде. Полиция Нортумбрии сообщила, что группа из 11 мальчиков и трех девочек была арестована по подозрению в непредумышленном убийстве после того, как 14-летний Лейтон Карр был найден мертвым в здании недалеко от промышленного парка Фэрфилд.

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Четырнадцать детей в возрасте от 11 до 14 лет были арестованы после того, как мальчик погиб при пожаре на промышленной площадке, сообщает Sky News.

Полиция графства Нортумбрии сообщила, что группа из 11 мальчиков и трех девочек были арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве после инцидента в Гейтсхеде в пятницу. Несовершеннолетние по-прежнему находятся под стражей в полиции.

Полицейские были вызваны из-за сообщения о пожаре вблизи промышленного парка Фэрфилд в районе Билл-Куэй вскоре после 8 часов вечера.

На место прибыли экстренные службы, и вскоре пожар был потушен.

Затем полиция обратилась в розыск пропавшего мальчика Лейтона Карра, который, как предполагалось, находился в этом районе во время пожара.

В заявлении полиции говорится, что "к сожалению, после обысков в здании было обнаружено тело, предположительно принадлежащее 14-летнему Лейтону Карру".

Ближайшие родственники Лейтона были проинформированы, и им оказывают помощь специалисты, добавили в полиции.

Старший инспектор полиции Нортумбрии Луиза Дженкинс также заявила: "Это чрезвычайно трагический инцидент, в результате которого, к сожалению, погиб мальчик".

Она добавила, что полиция "мысленно с семьей Лейтона, которая пытается справиться с потерей любимого человека", и попросила уважать их частную жизнь.

На месте инцидента по-прежнему установлено оцепление, отмечает Sky News.

Местная жительница Стефани Симпсон написала в соцсетях: “Как всем известно, моя лучшая подруга Джорджия Дингуолл потеряла своего 14-летнего сына Лейтона Карра вследствие одного из самых трагических событий. Я собираю средства, чтобы помочь ей провести его наилучшим образом. Джорджии меньше всего нужно переживать, пытаясь оплатить похороны своего мальчика”.

В Интернете Лейтона описывали как “веселого парня, у которого вся жизнь впереди”.

Представитель полиции добавил, что “расследование находится на ранней стадии, и представителей общественности просят не строить предположений в Интернете или в сообществе”.